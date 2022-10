Djagali: un braquage armé fait un mort et des blessés

Le village de Djagali, dans la commune de Barkedj (département de Linguère) a été le théâtre d’un braquage meurtrier perpétré par une bande de malfaiteurs lourdement armés et encagoulés. Les faits se sont déroulés dans la soirée du lundi 10 octobre dernier aux environs de 20h. Les malfrats, qui étaient à bord d’un taxi 7 places laissé à l’entrée du village, ont fait irruption dans la localité en faisant tonner leurs armes à feu. Ils ont ainsi investi une maison qui abrite une boutique. Sur place, les malfaiteurs tombent sur l’employé Elimane Dia, âgé d’une trentaine d’années, qu’ils malmènent afin de lui faire dire où se trouvait l’argent, rapporte le journal Le Témoin.



L’infortuné Elimane Dia assiste impuissant au cambriolage de la boutique et reconnait parmi les assaillants une de ses connaissances. Il l’interpelle en lui reprochant de lui avoir fait subir ce mauvais quart d’heure. Alertés, les autres membres de la bande, pour ne pas courir de risque, décident de prendre en otage le jeune Elimane. Dans cette concession, ils ont réussi à emporter un butin d’un montant de 3 millions de FCFA. Une fois sortis de la concession, et 500 m plus loin, ils laissent partir Elimane Dia qui pense ainsi pouvoir rebrousser chemin tranquillement. Mais c’était compter sans les intentions machiavéliques de ses bourreaux.

En effet, alors qu’il croyait être sorti de la ligne de mire de ceux-ci, une balle lui sera tirée à bout portant. Il se vide de son sang et meurt sur le coup. Les bandits continuent de faire tonner leurs armes et touchent trois autres personnes dont le muezzin de la mosquée. Dans le village, c’est la consternation totale. Tout le monde reste cantonné chez soi. Les gendarmes dont le poste le plus proche est à Barkedj sont alertés par des populations à l’extérieur du village et qui ont entendu les coups de feu. Le cambriolage et les coups de feu ont duré près d’une heure sans que les hommes en bleu ne viennent au secours des populations. «Pourtant, la route est goudronnée, le poste est à 25 km et nous avons avisé la gendarmerie dès les premiers coups de feu », regrette un témoin dans les colonnes du journal.



Ce n’est qu’après le départ des malfrats que les pandores ont débarqué sur les lieux pour constater le décès du jeune Elimane Dia et procéder à des auditions. Les trois autres blessés sont acheminés à Touba, Linguère et Dakar pour le cas le plus grave. Pour leur part, les populations de Djagali ruminent leur colère et dénoncent la lenteur d’intervention de la gendarmerie qui les aurait abandonnées à leur triste sort. Elles déplorent cette insécurité permanente dans la zone et rappellent qu’il y a quasiment un mois, c’était le village voisin de Ranérou qui était la cible d’une bande armée.