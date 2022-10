L’éclairage public constitue l’ensemble des moyens d’éclairage mis en œuvre dans les espaces publics, à l’intérieur et à l’extérieur des villes pour la sécurité ou le confort des populations. Sa mise en place est confiée au service des travaux des administrations communales. Issa Dione, qui a représenté mardi, le ministre du Pétrole et des Energies, à l’Atelier national sur l’éclairage public organisé par l’Agence pour l’économie et la maîtrise de l’énergie (Aeme), est revenu sur le coût de l’éclairage public au Sénégal.

« 22% des créances nationales de la Senelec sont dus par les collectivités territoriales, soit 25 milliards de francs Cfa. Les collectivités veulent faire supporter à l’Etat, leur consommation d’énergie. L’Etat a lui ses factures à payer et le plus souvent, même si à la fin, il s’acquitte des factures des mairies, ça finit par constituer un manque à gagner important pour la Senelec. Parce qu’on reste des mois, voire des années à gérer des dettes, comme je l’ai dit, qui ne sont pas sûres d’être payées. Je pense que c’est un problème qui doit être clarifié pour que les gens sachent que quand on consomme de l’eau et de l’électricité, on doit payer», a déploré M. Dione.

À en croire ce dernier, l’éclairage reste allumé toute la journée ce qui est véritablement un problème. En plus de cela, elle est très « énergivore avec des lampes démodées, qui consomment énormément d’énergie, un entretien défectueux, des horloges en panne. Bref, un tas de problèmes qui font que l’éclairage au Sénégal est loin d’être performant », a-t-il expliqué.

La rencontre s’est déroulée sous la présence de Mbaye Dione, maire de Ngoudiane et Secrétaire général de l’Asso­ciation des maires du Sénégal (Ams), qui a affirmé que des démarches seront effectuées par les maires pour une utilisation rationnelle de l’électricité ainsi qu’une interpellation ira à l’endroit de l’Etat.

D’après le Dg de l’Aeme, celui-ci projette de doter les collectivités de 115 mille lampadaires, en plus des 50 mille déjà distribués. Seulement, à en croire le Secrétaire général de l’Ams, ces derniers n’ont pas été installés de la meilleure des manières, certains étant placés dans des secteurs déjà approvisionnés par le réseau conventionnel.