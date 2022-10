Anna Siga Faye (-63 kg) et Abderahmane Diao (-90 kg) ont prématurément été éliminés dans leurs catégories. Désormais, tous les regards se tournent vers Mbagnick Ndiaye et Monica Sagna, les deux derniers espoirs de médailles du Sénégal.

En Ouzbékistan, les judokas sénégalais sont dans une mauvaise passe. Le début de la compétition ne leur sourit toujours pas. Après la défaite d’entrée d’Anna Siga Faye (-63kg) dimanche, Abderahmane Diao (-90kg) est tombé lundi, face à Mathieu Alexis.

Parmi les quatre combattants sénégalais présents en Ouzbékistan, deux ont déjà rangé leurs kimonos. Les espoirs de médailles reposent désormais sur les épaules de Mbagnick Ndiaye (100 kg) et Monica Sagna (+78kg). Ces deux judokas sénégalais vont nouer leurs ceintures pour monter sur le tatami, ce mercredi.

Mbagnick Ndiaye, le premier judoka sénégalais ayant décroché une médaille de bronze dans un Grand Prix international, va en découdre avec l’israélien, Kompaniez Serafim, informe le quotidien sportif « Stades ».

De son côté, Monica Sagna médaillée de bronze lors des derniers Jeux islamiques de la Solidarité, devra se défaire de la Turque Akbulut Sebile.