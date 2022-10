La Poste : Abdoulaye Bibi Baldé limogé

Abdoulaye bibi Baldé n’est plus le directeur général de La Poste. Il a été limogé et remplacé par Mohamadou Diaité, Inspecteur des Impôts et des Domaines de classe exceptionnelle, précédemment Directeur de l’Administration et du Personnel à la Direction générale des Impôts et des Domaines, est nommé Directeur général de la société nationale « La Poste », selon le communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi.

En effet, la Poste est confrontée à des difficultés financières et de gestion et les syndicats de la société n’ont cessé d’alerter l’opinion sur la situation. Ce qui a soulevé une révolte des travailleurs mardi 11 octobre devant la direction générale de la Poste à l’avenue Peytavin en plein centre-ville.

La Poste qui compte plus de 5.000 travailleurs, a perdu plus de la moitié de son capital social en enregistrant un déficit de 32,8 milliards de FCFA. La boîte doit à l’État du Sénégal 189 milliards de FCFA.