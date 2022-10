Mediapart révèle ce mercredi une partie de la stratégie numérique du PSG qui a, selon le média, monté une véritable « armée numérique » de faux comptes sur les réseaux sociaux. Leur mission? Décrédibiliser, attaquer certains médias jugés hostiles mais aussi certaines personnalités… y compris des joueurs du club. Mediapart cite l’exemple de Paname Squad, compte Twitter qui aurait été alimenté par le PSG en infos, notamment sur le mercato, histoire de booster le nombre d’abonnés, sa crédibilité auprès des autres médias et l’impact du compte.

Parmi ces joueurs ciblés, Kylian Mbappé. Notamment en mars 2019, moment qui voyait les rumeurs autour de sa signature potentielle au Real Madrid battre leur plein. A ce moment-là, l’attaquant français s’exprime dans Téléfoot et assure vouloir rester, en dépit de l’élimination en Ligue des champions. Sur les réseaux sociaux, le compte « Paname Squad » le félicite… mais publie aussi un message demandant aux joueurs de se taire, de « bosser en silence ». Même attitude après les déclarations de Mbappé en recevant son trophée UNFP. Le joueur disait qu’il était peut-être temps qu’il ait « plus de responsabilités ». Paname Squad se fend d’un post: « Les supporters parisiens t’aiment beaucoup, tu le sais… T’as fait passer ton “message” ce soir, et quel timing!? Si tu pouvais presser comme ça sur le terrain… »

Le PSG a assuré, auprès de Mediapart, n’avoir « jamais contracté avec une agence afin de nuire à des individus et à des institutions ».

Avec RMC Sport