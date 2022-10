Le journal Libération a révélé ce mercredi l’ouverture d’une information judiciaire dans l’affaire François Mancabou. Nos confrères affirment que le dossier sur la mort de cet ancien garde du corps de Cheikh Tidiane Gadio, arrêté dans l’affaire dite de la « Force spéciale », a été confié au juge du Deuxième cabinet, Mamadou Seck. Seulement, les avocats de la partie civile n’ont pax été mis au courant de ce rebondissement dans ledit dossier.

Me Patrick Kabou, avocat de la famille Mancabou, a commenté la nouvelle avec une bonne dose d’ironie sur Twitter. « Affaire François Mancabou. Force est de constater aujourd’hui que les médias font parti des procédures judiciaires au delà du droit à l’information. Comme tous les sénégalais, j’ai lu cette information ce matin. Affaire François Mancabou. La courtoisie aurait voulu que nous, les avocats de François Mancabou et sa famille, soyons les premiers à être informés. Quand le sérieux rattrape le droit et impose une procédure judiciaire sérieuse suite à la mort d’un homme », écrit-t-il comme pour se réjouir.

Non sans égratigner le procureur de la République, Hamady Diouf: « Affaire François Mancabou. Je constate juste que Monsieur le réalisateur du film de 13 minutes, s’adjugeant la version d’une des parties (la S. U) veut aller plus loin que son film. Notre invitation à faire du droit, que du droit et rien que du droit tient toujours ».