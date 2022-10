Proposition de loi : Me Aliou Sow recadre Aminata Touré

La proposition de loi d’Aminata Touré, voulant limiter les fonctions et responsabilités dans les Institutions de la République en rapport avec l’existence de liens familiaux avec le président de la République fait toujours débat.

Me Aliou Sow s’est invité dans le débat soulevé par l’ancien Premier ministre, Aminata Touré. L’avocat demande à Mimi Touré de revoir sa copie. « La proposition de loi de l’honorable député Aminata Toure viole la constitution du Sénégal et les déclarations universelles des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et de 1948. Il faut revoir la copie », a-t-il indiqué.

Selon le responsable politique de la mouvance présidentielle, c’est une violation fragrante de la déclaration universelle des droits de l’homme qui, dans son article 2 alinéa 1 stipule:

« Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation ».