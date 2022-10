L’Office nationale pour la lutte contre la fraude et la corruption a procédé ce mercredi, à la deuxième phase de signature de protocole avec les organisations de la société civile. Celle ci a regroupé huit (8) organisations que sont : Afrikajom Center, Association des Femmes de l’Afrique de l’Ouest (AFAO-WAWA), Amnesty International, Legs Africa, ONG Démocratie, Développement local et Droits humains, Plateforme des Acteurs Non Etatiques et Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l’Homme, Réseau Citoyen pour la transparence budgétaire.

L’ objectif est de définir « les modalités des relations de travail parce que nous sommes désormais appelés à avoir en vue de la mise en œuvre convenable de la Stratégie nationale de Lutte contre la Corruption 2020-2024.

(SNLCC) », a indiqué la présidente de l’institution Seynabou Diakhaté ce mercredi.

La magistrate poursuit que les les travaux « permettront, sous réserve du respect strict de l’indépendance et de l’autonomie de chacune des parties, de :

mettre en œuvre les activités planifiées dans le cadre de la SNLCC ;

organiser des activités de formation au profit de leur personnel respectif, en cas de nécessité ; sensibiliser les acteurs étatiques et non étatiques sur la culture de l’éthique, de la transparence et de l’intégrité. »

Madame Seynabou Diakhaté a également saisi l’occasion pour rappeler que « l’approche de ces organisations se fonde plus souvent sur la perception de la corruption et qu’il y a une grande nécessite d’approfondir et d’enrichir cette approche par des données objectives et stratégiques. »