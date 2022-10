Aliou Gérard Koïta et Djibril Ba de FRAPP arrêtés devant l’ambassade de France au Sénégal 

Aliou Gérard Koïta et Djibril Ba, qui faisaient partie de la délégation de 5 membres du FRAPP et des « victimes de la mafia des visas au cœur de l’ambassade de France au Sénégal» ont été arrêtés par la police à la Place de l’Indépendance ce jeudi. Le député Guy Marius Sagna dénonce une arrestation arbitraire exécutée « par la force spéciale de Macron et de la France ».

Les deux activistes se rendaient à l’ambassade de France à Dakar pour y déposer une lettre de protestation contre le consulat français au Sénégal qui « arnaque et extorque plus de 30.000 demandeurs de visa chaque année ».

Pour rappel le préfet de Dakar à travers un communiqué officiel a interdit le sit-in que le FRAPP et les étudiants qui ont des problèmes avec l’ambassade de France voulaient organiser ce jeudi 13 octobre à 10 heures devant ladite institution. Malgré cela, ils ont tenu à se rendre sur place ce matin afin de déposer une lettre de protestation.