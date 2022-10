Le Sénégal qui assure la présidence en exercice de l’Union Africaine a adhéré à la résolution de l’Assemblée Générale des Nations Unies condamnant les « annexions illégales » de territoires de l’Ukraine par la Russie.



En effet, l’Assemblée Générale de l’ONU a condamné jeudi par une large majorité, les « annexions illégales » de territoires de l’Ukraine par la Russie, après que Moscou eut opposé son veto sur un texte similaire présenté au Conseil de sécurité. L’Assemblée générale des 193 États membres réunie en urgence depuis lundi a adopté cette résolution avec 143 voix pour, et parmi les votants de cette résolution figure en bonne place le Sénégal, face à cinq pays contre et 35 qui se sont abstenus, parmi lesquels la Chine, l’Inde, le Pakistan et l’Afrique du Sud, malgré des efforts diplomatiques des États-Unis. Un vote qui restera longtemps commenté à travers le monde.

