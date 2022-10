En Iran, la télévision d’État piratée et de nouvelles manifestations contre le pouvoir

Alors que le mouvement de protestation déclenché par la mort de Masha Amini entre dans sa quatrième semaine en Iran, de nouveaux rassemblements ont eu lieu au cours du week-end. Deux membres des forces de sécurité ont été tués, a rapporté dimanche l’agence officielle du pays. La veille, la télévision d’État a été brièvement piratée en pleine retransmission d’une prise de parole du Guide suprême, Ali Khamenei.

Des universités en ébullition, des rassemblements violents à Téhéran et dans les régions du nord du pays, la rue iranienne continue à exprimer sa colère malgré la répression sanglante exercée par le pouvoir.

Deux membres des forces de sécurité iraniennes sont décédés lors de manifestations qui se sont déroulées pendant le week-end pour protester contre la mort de Mahsa Amini, a rapporté dimanche 9 octobre l’agence officielle IRNA.

Un membre de la milice paramilitaire des Bassidji a été tué samedi soir « après avoir été grièvement blessé à la tête à la suite d’une attaque armée par une foule » dans le sud de Téhéran, a indiqué IRNA. La force des Bassidji est liée au corps des Gardiens de la Révolution, l’armée idéologique de l’Iran.

Un membre des Gardiens de la Révolution a été tué également samedi lors des manifestations à Sanandaj, la capitale du Kurdistan, la province d’origine de Mahsa Amini.

« Les forces de police ont utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser la foule dans des dizaines d’endroits à Téhéran », a confirmé l’agence officielle IRNA, ajoutant que les manifestants « ont scandé des slogans et incendié et endommagé des biens publics, notamment un poste de police et des poubelles » à Téhéran, Sanandaj et d’autres villes du pays.

« Rejoins-nous et soulève-toi »

Par ailleurs, la télévision d’État a été piratée samedi lors de la retransmission d’une prise de parole du Guide suprême, Ali Khamenei. Le visage de l’ayatollah encadré par un réticule et entouré de flammes est soudainement apparu. « Rejoins-nous et soulève-toi », pouvait-on lire sur l’image fixe alors qu’apparaissait en bas de l’écran les visages de plusieurs manifestants tués par les forces de l’ordre.

Le dernier bilan des morts lors des manifestations donné par les médias iraniens remonte au 27 septembre, quand l’agence de presse Fars a fait état « d’une soixantaine » de personnes tuées depuis le 16 septembre, y compris 12 membres des forces de l’ordre.

Mais selon plusieurs ONG, le bilan serait encore plus élevé. L’organisation Iran Human Rights, basée à Oslo en Norvège, avait évoquée le chiffre de 92 morts au début du mois d’octobre.

Un mouvement de contestation secoue l’Iran depuis la mort le 16 septembre de cette jeune femme kurde iranienne de 22 ans, décédée trois jours après son arrestation par la police des mœurs à Téhéran pour avoir selon celle-ci enfreint le code vestimentaire strict pour les femmes en République islamique d’Iran.

Avec AP et AFP