La Sécurité sanitaire des aliments laisse à désirer au Sénégal. Prétexte du colloque alimentation et santé, en collaboration avec organisé ce jeudi à Dakar avec le Comité National du Codex Alimentarius (CNCA).

Cette rencontre avait objectif de sensibiliser sur « l’importance d’une alimentation sûre pour la santé du consommateur en prélude à la Journée Mondiale de l’Alimentation », comme l’indique monsieur Issa Sanogo, administrateur général de Nestlé Sénégal.

« Nous avons une responsabilité de faire connaitre aux populations les comportements les plus adaptés en terme d’alimentation pour pourvoir préservé une bonne santé à travers des produits de qualité. La sécurité sanitaire des aliments intègrent tous les volets de qualité et permet à la fin de mettre à la disposition de nos consommateurs des produits qui garanties une sécurité sanitaire », a expliqué monsieur Sanogo.

En effet, rappelle-t-il « selon l’Organisation des Nations Unies (ONU), chaque année, les régimes alimentaires malsains provoquent 11 millions de décès ».

Le Colloque Alimentation et Santé est à sa deuxième édition. Elle s’inscrit dans l’engagement de l’entreprise Nestlé à « contribuer au bien-être des populations à travers des produits qui soient nutritifs, sains, et accessibles. L’entreprise agroalimentaire souhaite ainsi participer à l’éveil d’une conscience collective sur l’exigence de qualité dans la transformation, le conditionnement, et la préparation des aliments. »