Le parlement irakien élit Abdul Latif Rashid comme nouveau président

Les législateurs irakiens ont élu le politicien kurde Abdul Latif Rashid comme nouveau président du pays, mettant fin à une impasse politique de plusieurs mois.

Rashid, 78 ans, est un ingénieur formé au Royaume-Uni et a été ministre irakien des ressources en eau de 2003 à 2010. Il a 15 jours pour inviter un candidat du plus grand bloc parlementaire à former un gouvernement.

Au moins 269 des 329 législateurs ont assisté à la séance de vote jeudi après-midi, qui a eu lieu quelques heures après que neuf roquettes ont frappé des zones proches de la zone verte de Bagdad, où se trouve le parlement.

Al Jazeera rapporte que plusieurs civils et membres des forces de sécurité ont été blessés dans les attaques à la roquette, qui ont eu lieu alors que le parlement était sur le point de commencer sa session.

Un premier tour de scrutin sur l’investiture présidentielle n’a pas permis d’atteindre la majorité requise des deux tiers.

L’Irak avait déjà fait trois tentatives infructueuses cette année pour élire un nouveau chef d’État du 7 février au 30 mars.

Le pays a connu des mois d’impasse politique après que le puissant dirigeant chiite Muqtada al-Sadr a émergé l’année dernière comme le plus grand vainqueur d’un vote parlementaire, mais n’a pas réussi à rassembler suffisamment de soutien pour former un gouvernement.

Al-Sadr a retiré ses parlementaires de l’assemblée et a annoncé en août qu’il quitterait la politique, provoquant les pires violences à Bagdad depuis des années.

Alors que la présidence est un poste essentiellement cérémoniel, le vote est une étape clé du processus politique irakien car le président invite le candidat du plus grand bloc parlementaire à former un gouvernement.

Dans le cadre d’un système de partage du pouvoir conçu pour éviter les conflits sectaires, le président irakien est kurde, son premier ministre est chiite et le président de son parlement est sunnite.

Al Jazeera