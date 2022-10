La deuxième édition du colloque « sur la nutrition » porté sur le thème de « la sécurité sanitaire des aliments au cœur de la santé des consommateurs » a eu lieu ce jeudi 13 octobre à l’hôtel Terrou-Bi Dakar, pour « sensibiliser les populations et les inciter à agir afin de prévenir, détecter et gérer les risques sur santé ». En tirant, la sonnette d’alarme sur les risques de contraction des maladies surtout du cancer, Dr Teddy Dramé a fait savoir que « la prévention des cancers passe aussi par la diminution des viandes ».

« Les cancers du sein et gynécologique ont un déterminant alimentaire par rapport à la consommation de sel, de sucre, de gras, car on le sait bien la prévention des cancers passe aussi par une alimentation riche et variée, mais aussi par la diminution des viandes et une augmentation de la consommation des fruits et légumes. Ainsi, l’alimentation est très importante pour la prévention de ces pathologies », dit-elle.

Selon une étude du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) de 2020, plus de 8 000 personnes mourront du cancers au Sénégal. Les cancers du sein et du col de l’utérus sont les premières causes de mortalité chez la femme dans le pays. Pour de nombreux spécialistes alimentaires, en particulier le Dr Teddy Drame, la cause des cancers serait due à une mauvaise alimentation. Ainsi, elle incite particulièrement les femmes à faire attention à leur nutrition et les exhorte à adopter de bons comportements, vu qu’il y a « au moins 7 personnes sur 10 qui ne prennent pas de fruits et légumes par jour ».

Les femmes sont invitées à prendre conscience de l’ampleur de ce qu’elles ingurgitent quotidiennement. Et en ce mois d’octobre, elles devraient penser à se faire dépister. Car, s’il est à un stade précoce, il y a plus de chances de le combattre.

Ludmila LENGOGHA (stagiaire)