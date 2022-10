Une affaire de sextape implique deux responsables politiques de la mouvance présidentielle à Ourassogui qui ont été filmés nus par une femme divorcée qu’ils se partageaient sans le savoir, a renseigné les Échos. C’est pour cela qu’ils ont traîné hier, mercredi, cette prévenue et sa grande-sœur devant le juge des Flagrants délits de Dakar pour collecte illicite et diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs et tentative d’extorsion de fonds.

Un scandale politico-sexuel met en jeu la carrière politique et professionnelle d’Abdoulaye Bâ et d’Ismaïla Dembélé habitant Ourossogui. Tous les deux responsables politiques de l’Apr et de Benno Bokk Yakaar dans cette zone ont été filmés par Haby Ibrahima Dia, la petite amie qu’ils partageaient.

Ces responsables de la mouvance présidentielle qui avaient noué une relation idyllique avec cette fille ignoraient totalement qu’ils se la partageaient. Tout a été découvert lorsque cette affaire a été ébruitée.

Le procureur parlant «d’un phénomène récurrent» et de «conséquences drastiques sur les parties civiles» a respectivement requis 1 an de prison ferme et 3 mois ferme contre Haby Ibrahima Dia et Oumou Dia. La défense, assurée par Mes Aboubacry Barro, Ousseynou Ngom et Iba Mar Diop, a demandé au tribunal de leur accorder le pardon. Mais au final, Haby Ibrahima Dia a été condamnée à 2 ans d’emprisonnement dont 4 mois ferme tandis qu’Oumou a écopé de 2 ans dont 2 mois ferme.

Maleye MBOUP (Stagiaire)