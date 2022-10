L’anémie pose un problème de santé publique au Sénégal. Surtout qu’elle touche plus les enfants de moins de 5 ans. C’est du moins ce qu’avance Dr Abdou Badiane, le représentant de FAO au Sénégal. Il a indiqué au cours d’un colloque dénommé « Alimentation et santé » ce jeudi à Dakar que « la prévalence montre que 7 enfant sur 10 sont anémies au Sénégal ».

Et chez les femmes et les adolescents « c’est plus de la moitié », a t-il ajouté. Le pire, regrette Dr Badiane est « quand on voit l’évolution de l’anémie au Sénégal on voit qu’on est vraiment stationner durant ces 10 dernières années. L’anémie pose vraiment de problème de santé publique. Parce-que ça dépasse le seuil définit par l’OMS qui sont donc de 40% dans une population.Si on regarde chez les enfants l’anémie n’a pas baissé en de ça de 60%. Elle est restée Entre 60 et 70 % entre 2010 et 2017.

« Ainsi, pour un régime alimentaire sain, le représentant de la FAO au Sénégal préconise de sensibiliser « les bonnes dames pour leur dire quelques sont aliments bons pour la nutrition. »