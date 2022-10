Le situation que vivent les Sénégalais résidents aux Philippines préoccupe le député Cheikh Thioro Mbacké. Le député élu sous la bannière de Wall Sénégal a adressé une lettre au ministre des Affaires étrangères pour lui soumettre les difficultés auxquelles sont confrontés ses compatriotes.

Selon lui, au-delà du fait qu’il n’y a pas d’ambassade dans ce pays d’Asie, beaucoup de Sénégalais, ont perdu leur travail ou n’ont pas pu renouveler leurs papiers à cause de la pandémie du Covid-19 et des restrictions. Raison pour laquelle il a demandé au ministre des Affaires étrangères de prendre en charge ces Sénégalais de l’extérieur, Aissata Tall Sall « qui ne demandent qu’à avoir leurs papiers pouvoir travailler et retrouver leurs familles ».

Cheikh Thioro Mbacké renseigne toutefois que les services du ministère des Affaires étrangères, qui officient en Malaisie, ont essayé de joindre ces Sénégalais résidant aux Philippines afin de renouveler leurs papiers (passeports). Malheureusement, pour des raisons financières et de timing, cela n’a pas finalement pu se faire.