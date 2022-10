Une jeune fille âgée de 16 ans accuse un policier de l’avoir violé à la gare routière des Baux-maraichers de Pikine dans son poste de garde. La jeune mineure qui affirme que sa tante a déposé une plainte contre le policier au commissariat de Pikine, a fait des révélations dans le journal Les Échos.

« Ma tante gère un restaurant à la gare. Ainsi, je l’assiste dans son travail. Cette nuit-là, elle m’a envoyée auprès de ses clients pour récupérer l’argent que ces derniers lui doivent. Chemin faisant, j’ai croisé l’agent de police B. C, qui m’a interpellée derrière les bus en stationnement dans la gare routière et demandé de le suivre. Ne me doutant de rien, j’ai accepté. Celui-ci m’a alors entraînée dans le poste de garde, où il m’a violée sous la menace d’une cravache. Il m’a relâchée et demandé de garder le silence. Ce que j’ai refusé de faire. Car, à mon retour, j’en ai parlé à ma tante Anta K. Qui a informé le chef de détachement de l’agent. Elle est partie ensuite au commissariat de Pikine pour déposer une lettre-plainte », soutient la fille de 16 ans, Penda B.

D’après journal Les Échos, l’agent de police en question a démenti les accusations de la fille de 16 ans. Il soutient l’avoir surpris en pleins ébats avec un autre homme.

Maleye MBOUP (Stagiaire)