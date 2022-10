La Sn La Poste en faillite !!!!! (Par Mamadou Aidara Diop)

La Société Nationale la Poste en cessation de paiements depuis plusieurs mois et ça ne semble intéresser personne !Ce pays est magique pour ne pas dire irréel. On s’est finalement habitué à l’anormal…

Ainsi s’exprimait Mamadou Lamine Diatta ,brillant journaliste dans un de ses posts toujours croustillants..

Oui Lamine, la Poste se meurt de sa triste et douloureuse mort. Aujourd’hui les pensions de retraite ne peuvent plus être payées, les déposants des chèques postaux ne peuvent plus rentrer dans leurs fonds .Les travailleurs de la Poste n’ont pas encore perçu leur salaire nous sommes le 12 Octobre…



Scandaleux ! Effroyable ! Qui sont les coupables??

Comment en est on arrivé là? Près de 5000 salariés a la Poste? Une masse salariale supérieure au chiffre d’affaires ? Il faut remonter à 1985 précisément en juillet quand l’Assemblée Nationale adoptait les lois 85-35 et 85-36 créant respectivement l’office des Postes et de la Caisse d’épargne (l’Opce) et la Société Nationale des Télécommunications ( la Sonatel) . Au moment de la Séparation l’Office des Postes et Télécommunications ( Opt qui regroupait les deux entités comptait à peu près 4000 salariés. L’effectif reversé à la Sonatel faisait un peu plus de 1500 travailleurs. ( je n’ai plus les chiffres exacts)



Depuis , les effectifs de Sonatel sont restés constants autour de 2000 ( en 96 il y a eu des départs négocies pour près de 400 travailleurs)

Des lors comment comprendre qu’après le départ du principal maillon financier que sont les Télécoms, les activités postales soient devenues si performantes pour doubler quasiment ses effectifs de départ????



Pourquoi les différents managers qui se sont succèdes n’ont pas pu vu venir les transformations en profondeur qui ébranlaient de manière irréversible le secteur?



C’est vrai que Serigne Amadou Camara ( que Dieu ait pitié de son âme) un brillant fonctionnaire du Ministère des Finances avec une intégrité sans faille avait pilote de manière éclatante la transformation en Société nationale de l’Opce en contribuant à mettre en place la Sn La Poste pour justement préparer sa mise sur orbite dans ce contexte mondial de libéralisation et de privatisation sous la houlette des institutions de Breton Woods.



Pourquoi ce processus de conduite du changement du secteur n’a pas été poursuivi avec une vision stratégique et une ambition forte ?

Justement dans le contexte d’aparution de la télécopie communément appelé fax avec aussi l’arrivée de l’internet au milieu des années 90 sans compter le mobile…Les menaces sur le courrier traditionnel étaient déjà à la porte de la Poste. Le #mobile monney# allait accentuer le processus disruptif, pourtant Western Union ( qui a la base est un opérateur Telecom) avait déjà sonne l’alerte sur le modèle d’affaires des services financiers , l’autre maillon fort des activités postales. De ce point de vue je salue à titre posthume cette déclaration prémonitoire de Feu Dame Ndiaye ancien président de l’Unacois, et à l’époque membre du Conseil d’administration de la Poste qui dès 1995 m’avait prédit le déclin de la Poste incapable de s’adapter contre la percé de la Télécopie face aux mutations qui traversent ce secteur.

Pendant ce temps là, la quasi totalité des managers qui se sont succédés se sont plus préoccupés de faire de cette grande Entreprise historique une base politique avec des recrutements qui n’ont rien à voir avec les objectifs de performance de la boite. Pourtant l’une des raisons énoncées pour

accréditer les privatisations était la lutte contre les gestions politiciennes et népotistes des sociétés d’état….On peut de ce point de vue adresser le laxisme de l’état et sa responsabilité entière. Les socialistes ont leur part de responsabilité mais les libéraux ont aggravé dans des proportions inouïes la catastrophe managériale . Un manque de vision et une absence totale d’ambition ont fini de plomber ce bel outil de démocratisation sociale de l’activité économique avec les facteurs et les mandats et autres télégrammes qui arrivaient au fin fond du pays au grand bonheur des populations qui trouvaient là une justification de leur appartenance au Sénégal.



Et la responsabilité des syndicats??? Elle est entière , oui entière. A un moment donné le mouvement syndical a été complice de cette gestion gabegique . Certains dirigeants, ont fermé l’œil sur les recrutements intempestifs qui n’avaient rien à voir avec les objectifs de performance de l’Entreprise simplement parce qu’ils avaient leur quotas , compte non tenu des énormes largesses financières dont ils bénéficiaient.



Maintenant que faire ?

Des tailleurs devenus postiers, des maçons, des menuisiers des analphabètes qui ne passent même pas au bureau sinon pour prendre le salaire ,d’ailleurs la plupart ne dispose même pas de bureau pour la simple raison que les bureaux de postes ne peuvent pas contenir tout ce monde. Avec la possibilité de se faire virer son salaire certains n’ont même pas besoin de s’y rendre s’ils n’ont pas d’autres activités dans leur secteur de base.

Ne faudrait il pas une solution chirurgicale avec toute la douleur que cela va comporter avec un coût social énorme au détriment de l’économie nationale.!!!! Quel gâchis.

Malgré tout j’exprime ma solidarité aux braves travailleurs qui vivent des moments douloureux avec leurs familles.



Par Mamadou Aidara Diop