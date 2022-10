Me Moussa Bocar Thiam, ministre de la Communication a invité les médias sénégalais à plus de « rigueur » dans le traitement de l’information », ajoutant que « l’État ne peut pas arrêter la concurrence avec les médias occidentaux ».

« J’invite les médias sénégalais à être rigoureux dans le traitement de l’information. C’est le contenu qui fait la différence entre les médias étrangers et les nôtres. On doit avoir une présomption de la véracité de l’information et non pas une présomption d’information fausse », a dit le ministre.

En outre, il a lancé un appel aux médias sénégalais pour qu’ils renforcent leur contenu afin qu’ils soient compétitifs. « il y a une compétition dans le paysage médiatique international. L’État ne peut pas arrêter la concurrence avec les médias occidentaux au Sénégal », a déclaré M. Thiam, lors d’une visite au groupe Emedia.