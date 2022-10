Ngolo Kanté forfait pour le Mondial 2022

Blessé aux ischio-jambiers, le milieu de l’équipe de France N’Golo Kanté ne sera pas rétabli à temps pour disputer la Coupe du monde au Qatar (20 novembre – 18 décembre), selon L’EQUIPE

L’information est du site spécialisé L’EQUIPE. Ngolo Kanté n’ira pas au Qatar avec les Bleus pour disputer le Mondial. C’est un premier forfait. Peut-être pas le dernier tant les organismes des joueurs internationaux sont mis à rude épreuve depuis le début de la saison. L’équipe de France ne pourra pas compter sur la présence de N’Golo Kanté pour la Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre).

Après avoir rechuté de sa blessure aux ischios la semaine dernière à l’entraînement, et à l’issue d’un nouvel examen vendredi matin à Londres, le milieu de terrain de Chelsea (31 ans, 53 sélections, 2 buts) va être contraint de renoncer au Mondial.



Un énorme coup dur

Ces dernières semaines, un gros doute entourait la présence du champion du monde 2018 alors qu’il cumule seulement deux matches et 175 minutes depuis le début de saison avec Chelsea. Lors du dernier rassemblement de septembre, Didier Deschamps avait indiqué qu’il ne convoquerait pas un joueur blessé, cette défection de Kanté suit donc la logique du sélectionneur. Même si elle constitue un énorme coup dur tant le champion d’Angleterre 2016 avec Leicester est indispensable quand il est à 100 % de ses capacités.



Avec l’incertitude qui plane autour de l’état de Paul Pogba, « DD » se retrouve désormais avec un nouvel écueil à gérer pour son milieu de terrain. Deschamps doit annoncer sa liste (comprise entre 23 et 26 joueurs) pour le Mondial le 9 novembre. L’équipe de France entrera en lice le mardi 22 novembre contre l’Australie (20 heures), avant d’affronter le Danemark (le samedi 26 à 17 heures) puis la Tunisie (le mercredi 30 à 16 heures).