Au Sénégal, les accidents de la route constituent une grande préoccupation pour la population à cause de leur fréquence. Par ailleurs, pour lutter efficacement contre ces drames souvent meurtriers, la sensibilisation ne suffit pas. Selon Amadou Lamine Fall, le chargé de mission à Pagotrans (financé à hauteur de 2 milliards 620 millions F Cfa par l’Union européenne, le Pagotrans, d’une durée de 2 ans a été lancé en septembre 2021), il faut des mesures de coercition.

« Si on se limite à la sensibilisation en laissant les chauffeurs à leur bon vouloir, beaucoup d’entre eux n’en feront qu’à leur tête. Mais s’il y a des mesures de coercition, cela pourrait beaucoup aider à éviter les accidents sur les routes. Pour ce faire, il faudrait que l’Etat puisse prendre ses responsabilités et que des mesures soient prises pour les contrevenants », a-t-il déclaré .

Cette année, les routes ont fait un nombre important de décès qui dépasse les statistiques de l’année dernière. « Les accidents ont baissé en 2021. Mais quand le Directeur général de l’Anaser a parlé hier de 519 accidents pour l’année 2022, j’étais ahuri. En cette période de septembre, il y a eu beaucoup d’accidents, mais je ne pensais pas qu’on avait dépassé les 500 », a expliqué M. Fall.

Pour lui, la première chose à faire est d’effectuer un contrôle routier, qui fait défaut dans les différents corridors du pays. « Nous avons fait tout récemment, une mission sur le corridor Dakar-Kidira, mais compte tenu des contraintes que les gens ont rencontrées à l’issue de la grève de décembre dernier et des accords qui ont été faits, le contrôle routier est quasi inexistant », a renseigné Amadou Lamine Fall. Il pense que « même pour des raisons de sécurité interne, il faut qu’il y ait des contrôles routiers », qui seront placés sous la supervision des brigades mixtes gendarmerie-douane-Eaux et forêts, au niveau des deux premières villes.

Avec les nombreux accidents de la route qui sont à l’origine de nombreuses pertes en vies humaines, le chargé de mission de Pagotrans suggère à l’Etat de réfléchir sur la prise en charge des victimes. Il a aussi demandé à ce que les chauffeurs suivent une formation continue. « Lors des formations qu’on a faites dans les régions, nous nous sommes rendu compte que beaucoup de jeunes ont des permis, mais ne savent même pas le déchiffrer. Il faudrait que l’Etat mette en place un dispositif de formation continue des jeunes pour les aider à mieux se comporter en tant que chauffeurs », a-t-il avancé.

Surtout que la route tue 600 personnes par an dans ce pays et la sécurité routière coûte 163 milliards par an à l’Etat, renseigne « Le Quotidien ».