Au Sénégal les hommes qui sont dans l’union monogame passent plus de temps dans des activités réénumérées que ceux qui sont polygames. D’après le résultat d’enquête nationale sur l’emploi et le temps de travail au Sénégal, publié par l’Agence nationale de statistique et de la démographie, le temps de travail chez les monogames est estimé à 5,2 heures et 3,8 heures chez les polygames.

« Les hommes monogames consacrent plus de temps aux activités rémunérées (5,2 heures) que les polygames (3,8 heures) », lit-on dans le rapport.

Par contre, « les femmes en union polygame consacrent en moyenne plus de temps aux activités rémunérées que celles en union monogame (2,4 heures contre 1,7 heures). »



Tableau IV.5: Temps moyen de travail rémunéré et non rémunéré selon le statut

matrimonial