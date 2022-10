Les acteurs du secteur des transports ont reculé pour mieux sauter. Gora Khouma et ses camarades ont mis sur pied ce vendredi l’Intersyndicale des Transports Routiers du Sénégal (ITRS). Ce pour prendre en charge les difficultés qu’ils rencontrent. Se sentant « trahis » par le gouvernement qui « n’a pas respecté ses engagements » pris lors de la précédente grève, les transporteurs menacent de passer à la vitesse supérieure.

« Cette rencontre a pour but d’informer les acteurs politiques, la population sénégalaise et les autorités sénégalaises qu’aujourd’hui, l’intersyndicale des transports routiers du Sénégal est née, composée de plusieurs secrétaires généraux, de bases significatives. Les raisons de cette naissance sont dues à notre volonté d’être plus organisés et unis, afin de prendre en charge les difficultés que rencontrent le secteur », a dit Gora Khouma, face à la presse.

« Nous avons jugé normal de nous constituer en intersyndicale parce qu’on a un défi à relever. Nous sommes sortis d’une grève et l’État avait pris des engagements tels que le décret du président de la République sur le respect des trois postes de contrôle et tant d’autres. Il n’y a pas un ministre qui n’a pas signé ce document. Mais l’application fait défaut. C’est parce que les politiques fonctionnent comme ça. Mais nous ne sommes pas politiques, nous sommes syndicats » , a-t-il regretté.

Selon le syndicaliste, le secteur des transports souffre, « il est très malade. L’Etat nous a trompés. Il avait pris des engagements et les ministres ont signé. C’est ce qui nous avait poussé à lever le mot d’ordre. Le Président a pris un décret, il n’y a pas eu de suivi. C’est de la tromperie. Ça ne va plus se répéter. C’est le problème. Si l’État avait respecté ses engagements, cette intersyndicale ne serait pas née. Mais comme il croit qu’il détient la force, il se trompe. C’est nous les acteurs qui détenons la force. Il faut respecter sa signature ».

Gora Khouma et ses camarades comptent déposer un préavis de grève de tous les modes de transport.