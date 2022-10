Les Assises nationales de la Transition se sont tenues vendredi à Ouagadougou pour consacrer le Capitaine Ibrahim Traoré Président du Burkina Faso, deux semaines après son coup d’Etat contre le Lieutenant Damiba. Après plus de 10 heures de débats, les 300 délégués ont adopté une nouvelle Charte de la transition. Les doutes émis par la France quant à la stabilité du pays pendant ces Assises ne sont pas justifiés

« Le Burkina Faso, dans lequel vous et moi avons choisi de vivre, traverse une période délicate de son histoire. Nous espérons tous qu’il sortira plus fort et plus unis, avec la volonté de préserver les liens d’amitié et de coopération qui nos tient depuis longtemps. Néanmoins, pendant la tenue des Assises nationales, il est craindre de nouveaux mouvements de protestation o de son soutien à telle o telle faction ou parti politique », alertait l’Ambassade de France à Ouagadougou, jeudi, la veille de la tenue des Assisses nationales de la transition.

Des milliers de personnes en soutien au Capitaine Traoré

Dans la soirée, des milliers de manifestants étaient mobilisés devant la salle internationale de conférence de Ouaga 2000. Les manifestants ont prévenu qu’aucune autre personne que le capitaine Ibrahim Traoré ne sera accepté comme président de la transition.

C’est une ambiance de fête qui a régné autour de la salle de conférence durant l’adoption de la charte pour la transition. Fanfare, Chants et danses, des milliers de personnes s’étaient mobilisées.

Pour les manifestants, il fallait maintenir la pression pour éviter une récupération du pouvoir par certaines personnes, surtout les politiciens, soutient Seydou Kinda, drapeau burkinabè sur les épaules. Son fils de deux ans au dos, Mamounata Nebié estime que les participants aux Assises n’avaient pas d’autre choix à faire.

Pour ces manifestants qui se disent prêt à accompagner le jeune capitaine, le travail doit commencer, car les chantiers sont énormes. Ils ont accompagné le cortège du capitaine Ibrahim Traoré après l’adoption de la charte de la transition, a rapporté RFI.