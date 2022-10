Luc Hallade, ambassadeur de France au Burkina a incité ses compatriotes à la « plus grande prudence dans les jours à venir ».

» Le Burkina Faso, dans lequel vous et moi avons choisi de vivre, traverse une période délicate de son histoire. Nous espérons tous qu’il en sortira plus fort et plus uni, avec la volonté de préserver les liens d’amitié et de coopération qui nous lient depuis longtemps », a dit l’ambassadeur dans un note.

« Néanmoins, pendant la tenue des Assises nationales, il est à craindre de nouveaux mouvements de protestation ou de soutien à telle ou telle faction ou parti politique. Nous observerons cela avec les plus grandes attention et neutralité, dans un processus qui concerne avant tout les Burkinabè eux-mêmes », a-t-il ajouté.

Le diplomate a invité donc ses compatriotes à « limiter (leurs) déplacements au strict nécessaire, à éviter tout attroupement et à rester à l’écoute des messages de sécurité que nous pourrions vous adresser ».

« Nous nous sommes préparés à toute éventualité et saurons réagir en cas de besoin, avec calme et détermination. Soyez assurés de l’entière mobilisation de l’équipe de l’Ambassade et du Consulat Général pour veiller à la sécurité de notre Communauté », a-t-il conclu.