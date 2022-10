Un accident de la circulation survenu sur la route nationale n°2 à hauteur de Per (Kébémer), a fait 2 morts et 35 blessés. Un minicar est entré en collision avec un camion frigorifique.

L’accident est survenu dans la nuit du jeudi au vendredi vers 3 heures du matin sur la RN2 entre les villages de Per et de Thiep, dans le département Kébémer. Un minicar qui transportait des passagers de retour d’un mariage a heurté un cheval qui se trouvait sur sa direction. Le véhicule a trébuché dans l’autre sens avant d’entrer en collision avec un camion frigorifique.

Deux passagers sont morts sur le coup. Il s’agit d’un jeune de 20 ans et d’une dame d’environ 40 ans. 35 personnes sont sorties de cet accident avec des blessures graves et 13 autres blessés légers ont été dénombrés. On peut donc noter que le minicar était en surcharge puisse qu’il devait prendre 25 personnes, livre Walf radio.