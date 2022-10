Manchester United: Mason Greenwood arrêté par la police

Mason Greenwood n’en a pas terminé avec ses problèmes judiciaires. Accusé de viol, l’attaquant anglais, toujours sous contrat avec Manchester United, a été encore arrêté ce samedi matin pour avoir pris contact avec la victime présumée, apprend The Sun.



Il est pour rappel accusé de viol, agression et menaces de mort, ce qui lui a notamment valu d’être placé en détention provisoire en janvier dernier, après la publication sur les réseaux sociaux d’images et de vidéos montrant une femme le visage en sang et avec des contusions sur le corps, rapporte RMC Sport.

