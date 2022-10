Ousmane Sonko élu président de l’association des maires de l’opposition

Les leaders de Yewwi Askan Wi, ont procédé au lancement officiel du Réseau des élus locaux (Réel) de leur Coalition, ce samedi 15 octobre 2022, à Dakar. Lors de l’assemblée générale le maire de la commune de Ziguinchor, Ousmane Sonko a été désigné pour diriger la nouvelle association des maires de l’opposition. Il est suivi du maire de la ville de Dakar, Barthélémy Diaz comme premier vice-président, puis arrive Babacar Gueye, Président conseil départemental et le maire Amina Kanté comme troisième adjoint au maire.

« Nous avions tenu un séminaire après les élections locales à la ville de Dakar pour revenir avec les maires et présidents de conseil départemental issus de Yewwi Askan Wi… » a déclaré Ousmane Sonko, affirmant que ce réseau est fait pour la bonne marche des collectivités territoriales, pour leur développement et ceux du pays.

« Nos portes sont totalement ouvertes à tous les élus convaincus par notre démarche et objectifs, que se soit qu’il fasse partie de l’opposition ou du parti pouvoir… » a-t-il ajouté. Sonko a appelé les élus de la coalition Yewwi, membres du bureau ou non à se mettrent au travail pour le bien-être et la réussite de leur collectivités territoriales.