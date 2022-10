Le parti Pastef Les Patriotes a été retouché de fonds en comble avec des nominations à trois niveaux. Le Bureau Politique, la Haute Autorité de Régulation du Parti et le cabinet du président Ousmane Sonko ont connu de nouveaux vice-présidents, secrétaires généraux, secrétaires nationaux, coordonnateurs, chargés de missions et Haute Autorité de Régulation du Parti (HARP).

Dans la restructuration de Pastef au niveau du bureau politique, dans l’article premier, on y compte 5 vice-présidents dont Monsieur Birame Souleye DIOP, vice président chargé de la gestion des structures et de la coordination du Conseil National. Dans l’article 2, 5 secrétaires généraux dont Bassirou Diomaye FAYE, nommé secrétaire général. Dans l’article 3, 24 secrétaires nationaux sont nommés. EL Hadj Malick NDIAYE reste secrétaire national chargé de la communication. Dans l’article 4, toujours au niveau du Bureau Politique, siègent, jusqu’au renouvellement de leurs mouvements, 10 coordonnateurs au titre du Conseil des ainés Maggi pastef ». Dans l’article 5 de la restructuration du Bureau Politique de Pastef Les Patriotes, ont nommés 2 présidents du consell de médiation et de règlement des conflits. Et 2 présidents de la commission de contrôle financier.

Pour les membres du Cabinet du président Ousmane SONKO, sont nommés, dans l’article premier, 2 directeurs de cabinet, 1 chargé de l’image du Président, 2 conseillers du Président, 4 chargés de mission, 2 chargés du protocole, 1 chargé de la sécurité et 1 assistante. Dans l’article 2, sont nommés 3 chargés de la coordination auprès du Président pour des programmes citoyens, notamment: la Promotion du consommé local, les Dons de sang et le Programme PASTEF 25 (Sport – Salubrité), 4 chargés de la coordination et du suivi des Programmes politiques (présidentiel, législatif et local) et du suivi des travaux des commissariats scientifiques, 3 charges du Programme ‘Wer dombo, 3 chargés du Programme ‘Nemmeku’ tour 2024

A noter que Les nominations de l’article 2 ci-dessus sont provisoires jusqu’à leur approbation par le Conseil National.

Concernant la Haute Autorité de Régulation du Parti (HARP), sont nommés provisoirement jusqu’à approbation par le Consell National, Monsieur Ngouda MBOUP, Universitaire, non membre du parti, Président, Monsieur Mamadou Salif SANE, Enseignant chercheur/UGB, non membre du parti, Ngagne Demba TOURÉ, membre du parti, Mame Baye NIASS, membre du parti et Madame Fatimata Sira SARR, membre du parti.