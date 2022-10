Le tirage au sort des barrages de la Coupe du monde féminine 2023, effectué vendredi, a mis le Sénégal dans une poule B jouable avec le Chili et Haïti comme adversaire. Les barrages se jouent en Nouvelle-Zélande, en février prochain.

Le groupe A est composé du Portugal, du Cameroun et de la Thaïlande, alors que le groupe C est constitué du Taipei chinois (appellation à l’international de Taïwan), de la Papouasie-Nouvelle- Guinée et du Paraguay.

Les barrages se passent comme suit : les trois groupes se disputent une phase éliminatoire directe dont le vainqueur se qualifie pour la phase finale. Pour les groupes de trois, l’équipe tête de série est directement qualifiée pour la finale et affronte le vainqueur de la demi-finale opposant les deux autres équipes du groupe.

Les barrages délivrent deux places directes en phase finale et une place en barrage inter-confédérations.