Le député Abass Fall fait de graves révélations: « les macarons de la 14e Législature ont été achetés à plus de 100 millions CFA »

Invité à l’émission « Objection » sur la Sud FM ce dimanche 16 octobre 2022, le député Abass Fall de la coalition Yewwi Askan Wi a relevé de graves dérapages dans la gestion des finances de l’Assemblée nationale. Selon lui, le deuxième Questeur de la 13e Législature a commandé des macarons (pins personnalisés accroché à la poitrine de chaque élu) pour un montant de plus de 100 millions FCFA pour les députés de la 14e Législature. Monsieur Fall révèle également que Madame Awa Niang, puisque c’est d’elle qu’il s’agit, a commandé les véhicules des élus de la 14e Législature alors que ceux-ci n’étaient même pas encore installés.

« Vous trouvez normal que les macarons de la 14e Législature soient commandée par la vice-questeur qui était là-bas et qui n’est plus député ? Vous trouvez ça normal ? Est-ce que c’est à elle de commander les macarons et véhicules ? Qu’est-ce qui pressait ? Nous avons trouvé qu’elle a commandé ça. Si je vous dis le montant. Nous sommes en train de vérifier si c’est le vrai montant. Mais c’est à coup de millions », révèle le Secrétaire à l’organisation du parti Pastef.

Bousculé par Baye Omar Wade, il lâche un chiffre pour la commande des macarons: « ça dépasse la centaine de millions. Des macarons ».

Un tour sur le site de vente en ligne de macaron, Macaron Quebec a permis de se faire une idée sur le prix de ces pins personnalisé. Pour une commande en ligne de 175 macarons, la facture est d’un montant de 175 dollars (117 512 FCFA).

Le député BBY Malick Diop, avec son macaron accroché à gauche de son revers de veste