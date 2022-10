Ligue 1 sénégalaise : Teungueth FC démarre bien

L’équipe du Teungueth FC s’est imposée, samedi, face à l’AS Douanes (1-0) pour un match comptant pour la première journée de la Ligue 1 sénégalaise de football. Le match abrité par le stade Ngalandou Diouf (Rufisque) était l’une des quatre rencontres programmées ce samedi à l’occasion du démarrage de la Ligue 1 sénégalaise de football.Les autres rencontres du jour étaient : Dakar Sacré Coeur-Diambars, Jaraaf-Sonacos, stade de Mbour- Guediawaye FC.

Le Teungueth FC qui jouait à domicile a remporté 1-0, le derby qui l’opposait à l’AS Douanes, grâce à un but de Hadji Boubacar Fall, à la 93e mn.S’exprimant à la fin du match, l’entraîneur de Teungueth FC, Elhadji Mbaye Badji a estimé que cette victoire « va renforcer le mental de ses joueurs et leur permettre d’être plus performants lors des prochains matchs. » »Nous savions que la Douanes avait une belle équipe et que ce ne sera pas facile de jouer contre elle. Le match a été très difficile pour nous, mais nous avons essayé d’imposer notre jeu même », a-t-il ajouté.

Le technicien s’est également ’’réjoui’’ des changements effectués lors du match et ’’qui ont été décisifs’’, selon lui.Dans les autres rencontres, le Jaraaf et la Sonacos ont fait un match nul et vierge. Dakar Sacré cœur s’est imposé 2-1 devant l’équipe du Diambars. Le stade de Mbour a gagné 1-0 contre Guediawaye FC. La première journée va se poursuivre, dimanche à 17h, avec à l’affiche, AS Pikine – Génération Foot ((Alassane Djigo), Linguère – US Gorée (Mawade Wade) et Casa Sport-CNEPS Excellence (Aline Sitoé Diatta).