Mary Teuw Niane n’imagine pas une présidentielle sans Sonko

Une élection présidentielle en 2024 sans Ousmane Sonko, c’est inimaginable. C’est ce qu’a insinué Mary Teuw Niane ce dimanche lors les ondes de la Rfm lors de l’émission Grand Jury. A l’en croire, personne n’a intérêt qu’on aille au scrutin présidentiel sans le principal opposant à Macky Sall.

« Je pense qu’il faut profiter de cette période pour vider tous les contentieux qui ont des relans politiques. Et c’est dans ce sens là que je pense qu’il est important de terminer cette épée de Damoclès qui est sur la tête de Ousmane Sonko. Comme celle qui est sur la tête de Barthélémy Dias parce qu’on parle de Khalifa Sall et Karim Wade, on oublie qu’il y a deux autres leaders de l’opposition, qui pour d’autres raisons, peuvent être être dans une situation d’inéligibilité. Et personne n’a intérêt à ce qu’on aille à une élection présidentielle et que monsieur Ousmane Sonko ne puisse pas participer. Personne n’a intérêt à ce que aussi cette période floue puisse durer très longtemps. Je pense qu’il faut solder toutes ces questions dans le respect de la justice et pour bien de la démocratie sénégalaise », a plaidé l’ex PCA de Petrosen.