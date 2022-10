Interpellé ce dimanche lors de l’émission Grand Jury de la RFM sur son appartenance politique, l’ancien ministre de l’Enseignement supérieur de la recherche et de l’innovation, Mary Teuw Niane a répondu qu’il n’en savait pas trop.

« Je ne sais pas trop bien. Ce que je sais c’est que je suis quelqu’un qui n’est pas d’accord sur un certain nombre de choix qui sont en cours et pour lesquels nous pensons que cela ne va pas dans l’intérêt du pays. Est-ce que nous sommes avec l’opposition ? Je dirai que nous sommes dans une démarche parceque ces élections locales et celles des législatives nous ont mis dans une situation importante (…) », a-t-il répondu.

L’ex-PCA de Petrosen a déclaré que « nous sommes aujourd’hui dans une situation où le pays est doublement divisé par rapport à ce qui ont voté et divisé entre ceux qui soutiennent les mouvements politiques et ceux qui se sont abstenus ».

Un gouvernement d’union nationale

Sa vision aujourd’hui, dit-il, c’est le dialogue et la recherche de consensus.« (…) Nous sommes dans une situation constante jusqu’en février 2024. Il faut appeler à un gouvernement d’union nationale et discuter pour qu’il y ait une stabilité… ».