Xi Jinping ouvre le XXe congrès du Parti communiste chinois

Xi Jinping a lancé ce matin les cérémonies d’ouverture avec un discours en forme de bilan et perspectives pour celui qui est depuis 10 ans à la tête de l’État chinois.

Le discours est deux fois moins long qu’en 2017, 1h45 de discours (72 pages en français) pendant lesquelles le chef de l’État a défendu son bilan, notamment sur la stratégie « zéro Covid-19 » qu’on a vue appliquée très strictement à l’occasion de ce Congrès. Tous les invités à cette cérémonie d’ouverture, y compris les journalistes, ont dû passer deux jours en quarantaine à l’hôtel pour y assister. « La politique sanitaire a privilégié la santé des Chinois et les vies humaines sur tout le reste », a expliqué le chef de l’État, autrement dit, sur l’économie. Donc, aucun relâchement là–dessus.

Lors de la lecture de son rapport bilan & perspectives, Xi Jinping évoque un contexte international «complexe». La réunion quinquennale doit inaugurer son 3e mandat dans un contexte effectivement tendu: bras de fer avec l’Occident, guerre en Ukraine et fatigue 0Covid en interne. pic.twitter.com/C9BGUl7MhP

— Stéphane Lagarde (@StephaneLagarde) October 16, 2022

Le cap est aussi gardé sur la reprise en main du parti. « La corruption est un cancer, pire que tout », a martelé Xi Jinping qui, dans son introduction, a une nouvelle fois pointé « le manque de conviction politique ferme de certains cadres » quand il est arrivé au pouvoir il y a dix ans.

Xi Jinping se place une nouvelle fois en sauveur du parti, mais sans aborder directement la question que tout le monde se pose ici : son prolongement à la tête de l’appareil d’État. Sauf coup de théâtre, un nouveau sacre, devrait avoir lieu le 23 octobre au lendemain de la clôture du Congrès, Xi Jinping devrait se voir confier une nouvelle fois les rênes du pays pour cinq ans de plus, ce qui en fait le dirigeant le plus puissant depuis le fondateur du régime, Mao Zedong.

Pas d’allusion directe non plus à l’Ukraine et à la Russie par exemple. Mais le président chinois évoque « un monde complexe » et dit qu’il faut se préparer à affronter de « rudes épreuves ».

La question taïwanaise aussi abordée

Enfin, un principe de réalisme sur l’environnement : « Il faut continuer à lutter contre le réchauffement climatique tout en renforçant l’utilisation propre et efficace du charbon ». Qu’est-ce que cela veut dire ? Tout simplement que la Chine ne veut pas se retrouver confrontée à de nouvelles coupures de courant.

Le président Xi Jinping a été très applaudi lorsqu’il a évoqué la question de Taïwan. « Nous devons faire tout notre possible en vue de réaliser la réunification pacifique, mais nous ne pourrons garantir que nous n’aurons jamais recours à la force et nous gardons toutes les options ouvertes », a martelé le président concernant Taïwan.

Xi Jinping s’est aussi félicité pour la mise en place d’une administration dirigée par des patriotes à Hong Kong.