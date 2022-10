Ballon d’Or : Sadio Mané pour entrer dans l’histoire

Le vainqueur de la 66e édition du Ballon d’Or France Football sera connu ce lundi lors d’une cérémonie prestigieuse au théâtre du Châtelet à Paris, à partir de 18h30 GMT. Karim Benzema fait office de grand favori pour la distinction alors que Sadio Mané a de grandes chances de terminer sur le podium. Une performance qui serait historique pour le Sénégal et le continent africain.

Le prestigieux gala organisé au théâtre du Châtelet à Paris, à partir de 18h30 GMT, doit couronner les successeurs de l’Espagnole Alexia Putellas et de l’Argentin Lionel Messi, septuple lauréat mais grand absent de la liste des 30 nommés, une première depuis 2005.

Immense favori du Ballon d’Or 2022, Karim Benzema s’approche à 34 ans d’une première consécration individuelle après une saison parfaite, une récompense tardive dont l’attaquant français rêve avant de viser la Coupe du monde avec les Bleus.

Benzema, lui, coche toutes les cases pour l’obtenir: vainqueur de la Ligue des champions et du Championnat d’Espagne en club, de la Ligue des nations en sélection, meilleur buteur et joueur d’Espagne en 2021-2022, auteur de 50 buts toutes compétitions confondues, le natif de Lyon apparaît comme le prétendant N.1 du trophée.

Mané et Lewandowski en embuscade

Cette année, les candidats au trophée piloté par le magazine France Football ne sont pas si nombreux derrière « KB9 ». Si le Ballon d’Or est décerné à Benzema, Sadio Mané a des arguments pour être sur le podium.

Mané peut entrer dans l’histoire à sa manière. Il fait partie des sérieux aspirants à une place sur le podium. Auteur d’une grosse saison aussi bien avec son ancien club, Liverpool (23 buts et 5 passes décisives en 51 matchs toutes compétitions confondues), qu’avec l’équipe nationale du Sénégal, l’enfant de Bambali a marché sur l’eau durant une saison 2021-2022 où presque tout lui a souri.

Seules la Premier League et la Ligue des champions ne sont pas tombées dans son escarcelle. Il a remporté tous les autres trophées en jeu en y contribuant largement.

Sadio vainqueur de la CAN 2021 avec le Sénégal, mais aussi de la League Cup et de la FA Cup avec Liverpool. Individuellement, il a été «Meilleur joueur de la CAN 2021» et Joueur africain de l’année 2022».

Classé 22e en 2018 et 23e en 2017, Mané devrait vraisemblablement faire mieux que sa 4e place en 2019 au ranking du Ballon d’Or. Si le meilleur buteur de l’équipe nationale du Sénégal venait à terminer dans les trois premières places, il deviendrait le deuxième joueur africain le plus haut placé après Georges Weah, vainqueur de la distinction en 1995.

Le numéro 10 de l’équipe nationale du Sénégal ferait alors mieux que Didier Drogba, qui avait terminé à la 4ème position en 2007, Samuel Eto’o (2009) et Mohamed Salah (2019) à la 5ème et Ryad Mahrez à la 7ème en 2016.

Sadio Mané devra néanmoins faire avec la concurrence de Robert Lewandowski (Barcelone, ex-Bayern Munich), Mohamed Salah (Liverpool), Vinicius Junior (Real Madrid), Thibaut Courtois (Real Madrid) ou encore Kevin De Bruyne (Manchester City).

Pour sa quatrième édition, le Ballon d’Or féminin s’annonce beaucoup plus serré. La tenante du titre Alexia Putellas (28 ans, FC Barcelone) a décroché à la surprise générale le trophée de joueuse UEFA de l’année fin août, alors qu’elle s’est gravement blessée juste avant l’Euro, principale compétition de la saison.

Mais l’Anglaise Beth Mead (27 ans, Arsenal), meilleure joueuse et co-meilleure buteuse du Championnat d’Europe remporté en juillet par les « Lionesses » à domicile, compile des statistiques plus impressionnantes que l’Espagnole sur les derniers mois.

La cérémonie couronnera aussi le meilleur gardien de la saison (trophée Yachine), promis au Madrilène Thibaut Courtois, et le meilleur jeune joueur (trophée Kopa).

Une nouvelle récompense a par ailleurs été créée cette année, le « Prix Socrates », célébrant les footballeurs et footballeuses les plus engagés dans des projets sociétaux et caritatifs.