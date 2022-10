L’ONG Alliance des Acteurs des Métiers des Énergie à Fatick, s’est penchée sur les enjeux genre et énergie renouvelable. Selon cette ONG, l’exploitation du pétrole doit profiter aux femmes et aux filles. Une partie des retombées doit être investie dans le secteur de la santé de l’éducation pour améliorer les conditions des femmes et des filles du monde rurale.

Les femmes et les filles doivent tirer profit des retombées du pétrole et du gaz découvert au Sénégal. Une sensibilisation à l’endroit des autorités de Palmarin. La commune de Palmarin est non loin du site de Sengomar et l’exploitation du pétrole va impacter sur les populations. Selon la coordonnatrice de la Campagne ‘’Deliver for Good’’ (une approche de plaidoyer et un mouvement de dynamisation des actions concrètes qui promeuvent l’égalité des genres au niveau des communautés), milite en faveur de l’autonomisation des femmes et des filles.

« Palmarin comme toutes les autres régions où le pétrole va être exploité en 2023, et ce sont des communautés qui doivent comprendre l’implication qu’elles doivent avoir dans la gestion du pétrole et du gaz. C’est des futurs retombés qui doivent être tiré. Certains experts vous diront 600 milliards par année. Comment cette somme profite aux femmes et aux filles ?», a indiqué Oumy Mbaye.

Dans les îles du Saloum certains femmes accedent encore difficilement aux soins de santé. Faute de structures sanitaires adéquate. L’état de certaines écoles empêche également les filles de s’épanouir. Les entreprises pétrolières sont invitées à y trouver des solutions.

« Aujourd’hui, le secteur de la santé souffre énormément. Le secteur de l’éducation n’en parlons pas. On a vraiment atteint des résultats assez encourageant dans la promotion de l’éducation des filles, mais le maintien reste encore une problématique ».

Le plaidoyer et la sensibilisation vont se poursuivre dans d’autres régions du Sénégal. Le résultat recherché est de pousser les autorités à impliquer les femmes et surtout celles du monde rural dans l’exploitation des ressources rétractives, livre la Rfm.

petrole sn 1