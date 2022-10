La Coalition des confédérations syndicales de travailleuses et travailleurs du Sénégal (CCSS) dénonce « la spirale de licenciements de délégués du personnel » dans des entreprises multinationales, dans un communiqué transmis à PressAfrik ce lundi.

Après « la spirale de licenciements » de délégués du personnel dans des entreprises multinationales telles que Expresso, c’est autour de SEN’EAU en envoyant des lettres d’information de demande d’autorisation de licenciement du représentant du personnel des travailleurs au conseil d’administration de la société, indique la CCSS qui veut « mettre un terme ».

« C’est un acte prémédité qui risque de créer un précédent extrêmement dangereux si l’on y prend garde, déjà le malaise social est profond dans cette entreprise comme dans son environnement avec une gestion de l’eau corsée par des factures trop salées au grand des ménages. », préviennent les syndicalistes.

En effet, selon la CCSS, « SEN’EAU bénéficie de tous les avantages que l’Etat lui a accordés et n’arrive pas à apporter aucune solution viable » à la gestion de l’eau dans le respect des cahiers de charges consignés dans la convention de concession ».

Ainsi, la Coalition des confédérations syndicales de travailleuses et travailleurs du Sénégal appelle à la solidarité de ses membres et à tous les travailleurs à prendre part à l’assemblé général des travailleurs de SEN EAU, prévue mardi 18 octobre. Car, c’est « une violation des libertés syndicales et un blocage systématique des négociations collectives », dit-elle.

Ludmila LENGOGHA (stagiaire)