La Chine en Afrique, une «amie» qui vous veut du bien?

Devenue en deux décennies l’un des principaux créanciers du continent, la Chine affirme agir dans l’intérêt des pays africains. Mais les puissances traditionnelles, comme l’Amérique et l’Europe, accusent au contraire Pékin d’enfermer l’Afrique dans un nouveau piège de la dette. Son influence sur le continent ne s’exerce pas qu’à travers la construction d’infrastructures, elle se mesure à l’origine à travers la formation politique de cadres africains et aujourd’hui à travers une bataille de la communication.

Dans les années 1950, la Chine maoïste tisse des liens d’abord politiques et idéologiques avec le continent africain. Le Parti communiste chinois (PCC) commence à former des militants politiques africains, notamment des cadres, du FLN en Algérie par exemple. Les enseignements ont évolué mais cette relation perdure.

Les racines idéologiques des relations sino-africaines

Ainsi en est-il en Afrique australe, plusieurs anciens mouvements de libération, devenus les partis au pouvoir, reçoivent des formations idéologiques. Une école a même été inaugurée en février en Tanzanie, financée par le Parti communiste chinois. Elle est ouverte à six partis politiques de la région, comme le Frelimo au Mozambique, la Zanu-PF au Zimbabwe et l’ANC en Afrique du Sud. Les cadres du Congrès national africain (ANC) reçoivent des formations de la Chine depuis les années 1950.

Sibongile Besani est l’un des plus hauts cadres de l’ANC. Par le passé, il a effectué plusieurs voyages en Chine pour recevoir des formations politiques. « Il s’agissait d’abord de comprendre comment le pays a évolué depuis 1978 quand ils ont changé de méthode et qu’ils ont ouvert l’économie chinoise. Ensuite, il s’agissait d’apprendre comment ils gèrent les entreprises publiques et quelques enseignements sur leur idéologie politique. »

Les cours du Parti communiste chinois sont désormais accessibles depuis la Mwalimu Julius Nyerere Leadership School en Tanzanie. Sibongile Besani s’est rendu dans cette école au mois de mai avec un groupe de vingt membres de l’ANC. Objectif : apprendre du modèle économique chinois. « On voit cette école comme une plateforme pour partager nos expériences pour améliorer la vie de nos populations. En Afrique du Sud par exemple, on souffre du chômage de masse, de la pauvreté et des inégalités. Et on pense que la Chine a réussi à résoudre certains de ces problèmes. »

« Ils pratiquent la démocratie différemment »

Le développement économique de la Chine fait rêver le parti au pouvoir en Afrique du Sud. Et pas question de qualifier le régime chinois de dictature. « Ils pratiquent la démocratie différemment », selon Sibongile Besani.

La Chine a donc maintenu des liens forts avec ces partis. « On parle de l’année 2000 comme d’une année qui a un peu changé les relations entre la Chine et l’Afrique. On voit des engagements peut-être un peu moins idéologiques que dans les années 1950. Là, il ne s’agit pas de montrer le PCC comme un exemple révolutionnaire modèle mais plutôt de montrer que la Chine a réussi à accumuler un développement très impressionnant et que le PCC peut faire passer le modèle de développement de la Chine à ses partenaires en Afrique », complète Lina Benabdallah, professeur en sciences politiques à l’université de Wake Forest en Caroline du Nord (États-Unis), spécialiste des relations Chine-Afrique.

Historiquement, explique Antoine Bondaz, chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique et spécialiste de la Chine, « la stratégie chinoise vise avant tout les partis communistes mais, dès les années 80-90, elle s’est diversifiée pour cibler l’ensemble des partis, quelque soit leur orientation politique ou leur taille. Le Parti communiste chinois a aujourd’hui des relations avec 110 partis politiques dans 51 pays africains. »

La dette en toile de fond

Par quelle méthode se réalise l’entrisme chinois dans les vies politiques africaines ? Ces dernières années, Pékin a d’abord multiplié les formats de coopération : « ce sont généralement des séjours d’une à deux semaines dans une des écoles du parti, poursuit le chercheur. Il y a des séminaires en ligne qui peuvent être organisés qui vont permettre d’échanger sur les manières et les tactiques d’organisation au sein du parti politique. En 2011 et 2015, la Chine a formé plus de 200 jeunes dirigeants de partis. »

En août dernier, Pékin annonçait à grand renfort de publicité renoncer à 23 prêts à taux zéro consentis à 17 pays africains. Un geste de solidarité, disait alors Pékin, qui s’abstenait pourtant de donner le moindre détail sur les sommes en jeu. Cette discrétion a vite fait d’enflammer les détracteurs de Pékin qui ont accusé la Chine de se faire de la publicité à peu de frais. Et en septembre, plusieurs universités américaines ont enquêté sur cette fameuse ristourne pour en conclure qu’elle ne représentait qu’une goutte d’eau, moins de 1% du stock de dette chinoise en Afrique.

L’affaire est devenue emblématique de la guerre de communication que se livrent la Chine et les pays occidentaux en Afrique. Cette bataille de communication est un élément de la guerre idéologique que se livrent Pékin et Washington. Les États-Unis accusent la Chine d’entraîner l’Afrique dans le piège de la dette, à coup de prêts généreux mais aux clauses opaques. Pékin rétorque que le seul piège est celui de la pauvreté. Entre les grands blocs, c’est à celui qui arrivera à convaincre qu’il aide le mieux l’Afrique. Et comme souvent en la matière, la réalité importe moins que l’image de marque. À cet égard, celle de Pékin a le vent en poupe en Afrique.