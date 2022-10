L’École d’ingénieurs (EPF) a entamé une nouvelle page de son histoire avec son installation hors de France. En effet, la capitale sénégalaise de Dakar accueille le premier campus international. L’inauguration officielle de cette école de formation s’est déroulée au Musée des Civilisations noires ce lundi 17 octobre sous la présidence de Jean-Michel Nicolle, Directeur général de l’EPF et de Abdoulaye Diop, directeur du campus de Dakar. Celui-ci, va accueillir des formations de niveau bachelor (2022 et 2023) et Master (2024) pour permettre une poursuite d’études complètes au Sénégal et/ou en France. L’École permettra jeunes talents nationaux ainsi que ceux de la sous-région de trouver au Sénégal, une réponse à leurs besoins de formation en ingénierie. De ce fait, ils n’auront plus besoin de voyage ailleurs. L’EPF Dakar accueille une soixantaine d’étudiants et les frais de scolarité s’élèvent a 1 millions 640 mille l’année payable une fois ou en plusieurs tranches.

« L’ouverture d’un nouveau campus à Dakar inscrit un peu plus l’EPF dans la reconnaissance de sa dimension internationale. Le cycle préparatoire à l’entrée aux grandes écoles d’ingénieurs françaises permet d’envisager une poursuite d’études dans l’un des campus français de l’EPF ou de ses partenaires publics et privés en Afrique et en France. Les formations « bachelor » répondent aux besoins de la croissance du Sénégal et sont alignées sur le Plan Sénégal Émergent (PSE). Ce nouveau site de formation et de recherche au Sénégal offrira aussi l’opportunité aux élèves français de vivre une expérience académique exceptionnelle en Afrique à la rencontre du futur », a détaillé Abdoulaye Diop le Directeur général de l’EPF de Dakar.

Pour sa première promotion, l’EPF campus de Dakar a déjà débuté sa formation en novembre 2021, au sein d’un bâtiment en capacité d’accueillir une centaine d’étudiants sise à Sacré Cœur 3. Il forme des ingénieurs généralistes accompagnant les transitions technologiques et organisationnelles des entreprises, en France et à l’international. « Elle a fait de l’innovation une priorité en exposant ses élèves à la recherche et à la valorisation industrielle. Elle déploie un modèle d’apprentissage hybride qui associe les technologies numériques et les pédagogies actives par projet.Ses 2.600 élèves sur 5 campus (Paris-Cachan, Troyes, Montpellier, Dakar et Saint-Nazaire en 2023), suivent une formation transdisciplinaire pour acquérir de larges compétences scientifiques et techniques et développer les valeurs d’engagement et de responsabilité sociétale qui fondent l’identité de l’Ingénieur EPF, innovant, engagé et audacieux », a expliqué M. Nicolle.

D’après les informations fournies par Jean-Michel Nicolle, l’EPF étend un réseau de plus de 13.500 alumni et de 800 entreprises partenaires. De notoriété internationale, il bénéficie de l’ensemble des nouvelles pédagogies, des outils numériques et des plateformes technologiques déployés dans l’ensemble de ses campus. Trois conventions ont été signé entre les partenaires à savoir Mine Telecom, CFPT et de l’UVS. « L’innovation, l’audace et l’engagement sont les valeurs que l’EDF souhaite inculqué aux étudiants. Elle a pour ambition de contribuer à former les élites qui vont faire l’Afrique de demain et dont le monde aura besoin », a-t-il soutenu. Visant l’excellence pour tous et une ouverture large dans le monde, l’EPF prévoit l’ouverture d’un cinquième campus à Saint-Nazaire en janvier 2023.