Depuis mardi et la divulgation de ses envies de départ du PSG, Kylian Mbappé est au centre de toutes les discussions. Au coeur du problème ? Les promesses non tenues de Nasser Al-Khelaifi lors de sa prolongation de contrat en mai dernier et les envies de départ du PSG qui en ont découlé ces dernières semaines.

Si Mbappé a assuré n’avoir jamais demandé à partir en janvier prochain à l’issue du Classique remporté par les siens face à l’OM (1-0) et au cours duquel il a délivré une passe décisive pour Neymar, le numéro 7 du PSG s’est montré beaucoup plus évasif sur une question sur ses relations avec son président. « Je ne l’ai pas vu. Je l’ai juste vu avant le match, il nous a souhaité bonne chance. Et aujourd’hui, on a gagné ».