Au terme de la 2ème édition de l’Open de Dakar de taekwondo, tenu ce week-end à Dakar Arena, les athlètes sénégalais se sont hissés sur la première marche du podium avec 9 médailles d’or.

Organisée par la Fédération sénégalaise de Taekwondo (FSTKD), la 2ème édition de l’Open de Dakar a réuni 16 nations dont le Mali, le Burkina Faso, le Kenya, le Gabon et le Niger.

De grands noms du taekwondo africain étaient présents. Le Gabonais Anthony Obame, champion du monde et vice-champion olympique, le Burkinabé Ibrahim Maiga et le Sénégalais Ababacar Sadikh Soumaré ont régalé le public grâce à leurs talents.

Au classement des pays par médailles, les athlètes sénégalais ont pu glaner 26 médailles dont 9 en or. Ils sont suivis du Mali et du Gabon avec chacun 2 médailles d’or. Les combattants du Niger et du Togo, quant à eux, n’ont obtenu qu’une seule médaille d’or, rapporte le quotidien sportif « Stades ».

Lors de la première journée, Souleymane Ndoye (-58 kg) et Ababacar Sadikh Soumare (-80kg) ont été médaillés d’or, tandis que chez les dames seule Mame Diarra Bousso Loum (-49 kg) a décroché l’or. Par contre, pour le deuxième acte, les dames ont ravi la vedette aux hommes.

En effet, les taekwondoïstes sénégalaises ont fait la razzia dans les 4 catégories dans lesquelles elles étaient lice