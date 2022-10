Entre le 6 et le 12 septembre dernier, cinq Sénégalais tous originaires de Louga ont été arrêtés à Paris pour trafic de drogue. L’un des dealers Mamadou Diop a été interpellé le 6 septembre vers minuit alors qu’il était en possession de 113 cailloux et se déplaçait en vélo entre Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), son lieu de résidence, et la Porte de La Chapelle.

Une fois chez lui, les policiers ont trouvé 87 autres cailloux et 100 grammes de cocaïne conditionnés dans onze coquilles d’œufs. Le sieur Diop a reconnu les faits en justifiant qu’il s’adonne à ce trafic pour « aider (ses) sœurs malades ». Toutefois, il a souligné, qu’il ne gagne que « 1200 euros », dans son commerce illicite.

Le 9 septembre qui suit, deux autres Lougatois, un trafiquant et son complice ont été aussi arrêtés. Le duo est tombé en même temps que Cheikh Ndiaye, originaire de la même région et présenté comme le cerveau du réseau de trafic de drogue. Ce dernier habite à Sevran (Seine-Saint-Denis). Plus de 8000 euros et du matériel de conditionnement de crack a été saisi sur lui.

Trois jours plus tard, le 12 septembre, Souleymane Mbaye sera lui aussi interpellé pour trafique de drogue à Paris. Il détenait par devers lui des cailloux et des bouteilles contenant du crack. Une fouille chez lui, a permis de trouver deux balances, de l’argent liquide, du bicarbonate de soude et un livre de comptabilité.

Le réseau qui était bien organier, approvisionnait une vingtaine de clients par jour aux portes Sud de Paris, à Choisy, à Ivry et en même en Italie depuis deux ans.