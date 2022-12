Guerre en Ukraine: Volodymyr Zelensky attendu à Washington ce mercredi

Le président ukrainien, qui n’a pas quitté son pays depuis l’invasion par la Russie le 24 février, sera reçu ce mercredi 21 décembre à la Maison Blanche par Joe Biden avant de s’adresser au Congrès américain. Ce sera son premier déplacement international depuis le début de la guerre.

Cette fois, c’est confirmé. Mardi, la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, avait écrit aux élus démocrates pour leur demander d’être physiquement présents ce mercredi soir pour une session très spéciale sur la démocratie, souligne notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin. Et lors de sa visite surprise près du front à Bakhmout, des soldats avaient remis à Volodymyr Zelensky un drapeau dédicacé à remettre au Congrès. Mais la visite a tardé à être confirmée, sans doute pour des raisons de sécurité.

C’est chose faite par voie de communiqué. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky sera reçu mercredi à la Maison Blanche par Joe Biden avant de s’adresser au Congrès américain, indique la porte-parole de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre.

La visite confirme que les États-Unis soutiendront l’Ukraine « aussi longtemps qu’il le faudra », a-t-elle déclaré. Cela fait 300 jours que la Russie a envahi l’Ukraine et 300 jours que les États-Unis soutiennent l’Ukraine aussi bien économiquement que militairement. Une nouvelle tranche d’aide militaire de presque 2 milliards de dollars est annoncée.

Une nouvelle aide « significative »

C’est la première visite à l’étranger pour le président ukrainien depuis le début de l’invasion russe de son pays. Jusqu’ici, son épouse est venue à Washington, mais lui est resté en Ukraine et a parlé à distance au Congrès et s’est entretenu à de multiples reprises avec Joe Biden par téléphone.

À l’issue d’un entretien bilatéral en début d’après-midi, les deux chefs d’États tiendront une conférence de presse commune. Volodymyr Zelensky s’adressera ensuite au Congrès. Ce n’est pas un hasard. Les sénateurs et les représentants discutent en cette fin d’année d’une nouvelle ligne de crédit en faveur de l’Ukraine de plus de 45 milliards de dollars. Des élus de la future majorité républicaine de la chambre des représentants ont déjà dit qu’il n’y aura plus de chèque en blanc. C’est pour leur demander de continuer à soutenir l’Ukraine que Volodymyr Zelensky va s’adresser directement à eux.

La porte-parole a déjà fait savoir également que le président américain annoncerait une nouvelle aide « significative » à l’Ukraine, qui comprendra, selon un haut responsable américain, une batterie de missiles Patriot, un équipement de défense antiaérienne longue portée perfectionné.