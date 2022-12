La Malaisie sous l’eau: au moins 5 morts et plus de 70.000 évacués

Au moins cinq personnes ont perdu la vie et plus de 70.000 ont été forcées d’évacuer après que des inondations provoquées par la mousson ont déferlé sur le nord du pays, ont annoncé les autorités malaisiennes mercredi.



Plus de 31.000 habitants de l’État de Kelantan ont fui leur maison tandis que 39.000 autres de l’État voisin de Terengganu ont été dirigés vers des abris provisoires à cause des inondations qui ont démarré pendant le week-end, a indiqué l’agence nationale Bernama. Des représentants des secours ont fait état de cinq morts. “Le niveau de l’eau a atteint presque trois mètres”, a indiqué à l’AFP Muhammad Ameenudin Badrul Hisyam, habitant du district de Kuala Krai, dans l’État de Kelantan, forcé d’abandonner sa maison inondée.

Des médias locaux ont rapporté que trois sœurs étaient mortes électrocutées alors qu’elles étaient prises par les eaux, et qu’un enfant de 15 mois s’était noyé. La cinquième victime serait une fillette de deux ans qui a été emportée par le courant samedi dans l’Etat de Terengganu. D’autres évacuations ont eu lieu dans les Etats de Pahang, Johor et Perak, dans la moitié sud et au nord-ouest de la Malaisie, a fait savoir l’agence Bernama.

Inondations fréquentes

Les inondations sont fréquentes dans ce pays d’Asie du Sud de 33 millions d’habitants où la saison des moussons provoque des pluies diluviennes de novembre à mars. L’année dernière en décembre, la Malaisie a été balayée par les pires inondations de son histoire. Plus de cinquante personnes ont été tuées lors de cette catastrophe, et des milliers d’autres déplacées.

Le nouveau Premier ministre Anwar Ibrahim, qui devait visiter certaines zones touchées mercredi, a déclaré que son gouvernement débloquerait des fonds pour financer les secours et la gestion du désastre. Également ministre des Finances, il a annoncé mardi au Parlement que le gouvernement avait initialement alloué 400 millions de ringgit (environ 85 millions d’euros) à l’Agence nationale de gestion des catastrophes. Des représentants de cette dernière ont expliqué qu’ils allaient mener une reconnaissance aérienne dans les régions les plus touchées par les inondations.