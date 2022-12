La nouvelle ligne diplomatique de la France vis-à-vis du Rwanda

Elle a franchi le pas, sans circonlocutions diplomatiques. Et le journal Le Pays, au Burkina parle aussi d’une sortie calculée mais risquée. C’est calculé d’abord, puisque Le Pays rappelle qu’un nouveau rapport de l’ONU devrait à nouveau accuser Kigali de soutenir directement la rébellion du M23 dans les heures qui viennent. Condamner maintenant, c’est donc simplement prendre les devants.

Mais c’est risqué aussi, rappelle Le Pays, qui regarde quelques années en arrière. Cela peut provoquer une brouille entre Paris et Kigali, alors que les relations sont en voie de normalisation. Le journal se souvient qu’Emmanuel Macron avait soutenu la candidature de Louise Mushikiwabo à la tête de l’Organisation internationale de la francophonie, en rappelant que tout cela avait « favorisé » le déploiement de troupes rwandaises au Mozambique, où la France a des intérêts dans un projet d’exploitation gazière. Paris prend un risque en jetant cette pierre dans le jardin de Paul Kagamé, qui n’hésite pas parfois à répondre du tac au tac.

En Afrique du Sud, la victoire de Cyril Ramaphosa au Congrès de l’ANC

L’éditorialiste du Mail & Guardian qui reconnaît son erreur, d’abord, et qui prie pour la suite. « Quand Cyril Ramaphosa a finalement remporté son siège tant convoité à la tête du parti il y a cinq ans, j’ai cru, écrit Ron Derby, j’ai cru qu’il se comporterait comme un homme qui n’est là que pour un seul mandat. Un homme que sa courte victoire contraindrait à prendre des décisions difficiles et uniques, les seules qui lui permettraient de léguer un héritage convenable à l’ANC. Mais au lieu de ça, il a joué sa réélection. Il a tenu la barre même quand le monde s’effondrait autour de nous, une pandémie de Covid et un cancer de corruption. Et il a eu raison, admet le journal, il a eu raison puisqu’il a été réélu. Au mieux, il lui reste donc cinq ans à la tête du pays. Qu’allez-vous faire, demande le Mail & Guardian, pour sauver votre héritage ? »

« L’élu de Neslon Mandela » a beaucoup, beaucoup de travail à faire s’il veut se racheter aux yeux de celles et ceux qui ont cru en lui. « Le président sud-africain a même une chance de pendu, écrit le site Wakat Séra. Le ciel ne lui tombera pas sur la tête… pas dans l’immédiat ». Wakat Séra se demande si cette réélection n’est pas une manière pour les affidés de l’actuel chef de l’État de mettre des barrières autour de Cyril Ramaphosa, qui est dans le viseur de la justice. Mais le site regarde les chiffres : Ramaphosa 2 476 voix, Zweli Mkizhe 1 897. L’écart est loin d’être abyssal, « preuve que l’opération sauvetage du soldat Cyril n’a pas été des plus simples ». Le président demeure embarrassé par ce scandale au parfum de corruption, ramenant à la surface les mêmes causes qui ont produit les mêmes effets ayant emporté le vieux Zuma.

Katumbi sur la ligne de départ en RDC

Une caricature signée Cash sur le site Actualite.CD. Des sprinteurs, de dos, mais on lit leur nom sur leur maillot. Entre autres : Fatshi, le diminutif du président congolais Félix Tshisekedi ; Muzito, et un homme, chapeau à large bord, MKC floqué sur le torse, qui les rejoint en levant les bras… Moïse Katumbi en candidat déclaré.

Et puis sur le bord de la piste, on voit un homme qui gratte sa chevelure blanche. On lit « Panzi / Nobel » sur son dossard et le speaker de la course qui hurle dans son mégaphone : « Le docteur Mukwege hésite ! Il dit attendre la réponse de son marabout ! Le peuple ! »

Au Maroc, une trentaine de visages tout sourire

Au milieu de l’image, l’hôte de ces lieux, le roi du Maroc Mohammed VI. Dans la salle du trône du palais royal à Rabat, le prince héritier et le prince Moulay Rachid à ses côtés, tous les trois en costume noir. Et une trentaine de costumes bleu nuit, ce sont bien sûr les joueurs de la sélection nationale. Ils ont tous au revers de leur veste le Ouissam, la décoration dont le roi vient de les affubler. Les joueurs, mais aussi le coach Walid Regragui, le président de la Fédération, le staff technique et médical, tout est à lire dans le journal Le Matin. Des Lions demi-finalistes du dernier Mondial, acclamés à leur retour mardi par des dizaines de milliers de fans.