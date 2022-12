Lundi dernier, vers 7h, le corps sans vie d’un individu âgé d’une trentaine d’années non encore identifié, a été découvert aux abords du bassin de rétention d’eaux pluviales de la Poste de Thiaroye. Selon « Les Échos », les premiers éléments clés de l’enquête préliminaire de la police laisse croire à un galant rendez-vous charnel entre gays, qui a tourné au meurtre.

Les policiers du commissariat de Diamaguène Sicap Mbao se sont rendus sur les lieux et ont procédé aux constatations d’usage des faits. Des prélèvement d’indices et autres empreintes ont été effectuées. Et contrairement à ce que l’on disait, la victime n’a pas été égorgé, mais a reçu plusieurs coups d’objet contondant sur le crâne.

Le corps a été retrouvé dans une situation assez révélateur. À en croire le journal, il était torse nu, sodomisé puis tué, son pantalon blouson bleu baissé aux genoux. Du sperme a été retrouvé dans l’anus et sur le sexe du défunt, qui était courbé. Ce qui pousse les enquêteurs à privilégier la piste d’un galant rendez-vous entre deux gays, qui a tourné au crime de sang. Dont le mobile reste encore inconnu.

Outre ces découvertes, des traces de pneu d’un véhicule ont été aussi relevées sur la scène de crime. Pour le moment l’identité du présumé meurtrier est inconnue.