Le National Démocratic Institute (NDI) qui fait partie du Consortium pour le Renforcement du Processus Politique (CEPPS) a entamé ses démarches pour un dialogue constructif et des activités de sensibilisation autour de la prochaine élection présidentielle de 2024 au Sénégal. Ce dans le cadre de l’appui du Gouvernement américain au cycle électoral 2021-2024 à travers l’USAID qui a aussi inclus la Fondation Internationale pour les Systèmes Electoraux (IFES), l’Institut Républicain International (IRI).

Pour l’exécution du programme dénommé USAID Elections Support, connu sous l’appellation “NIETTI ELECTIONS”, le NDI assure le lead de la coordination du CEPPS/ Sénégal. A travers un « Café Presse » organisé mardi avec des médias dont PressAfrik, le NDI, qui a pour principal partenaire pour la mise en œuvre dudit programme, le Collectif des Organisations de la Société Civile pour les Elections (COSCE), a décliné les différents axes de son programme.



« Structuré autour de trois (3) grandes composantes, le programme NIETTI Elections a pour

objectifs : d’apporter à travers IFES un appui technique directement profitable aux Organes de Gestion des Elections à savoir la DGE et la CENA… ; de renforcer le dialogue entre la société civile, les partis politiques et le gouvernement sénégalais pour suivre le processus électoral avec l’accompagnement du NDI/IRI/COSCE; de mener et de soutenir les actions de sensibilisation citoyenne et des électeurs en ciblant les personnes en situation de handicap, les femmes et les jeunes avec l’appui du NDI/COSCE », a indiqué le Directeur Résident Senior de NDI à Dakar, M. Alain Ayadokoun.



Qui rappelle: « A travers ce programme qui a démarré en décembre 2021, le NDI a appuyé le COSCE pour l’observation des élections municipales et départementales du 23 janvier 2022 en en accompagnant la formation et le déploiement de 276 observateurs sur le terrain et l’installation d’une « situation room électorale » à l’hôtel Radisson Blu de Dakar pour le monitoring du scrutin. Lors des élections législatives du 31 juillet dernier, le NDI a également appuyé le COSCE pour le déploiement de 46 observateurs de long terme depuis la phase préélectorale et 391 observateurs de court terme le jour du scrutin. Au total 437 observateurs du COSCE ont été mis à contribution pour surveiller le processus électoral. Les données collectées ont pu être analysées et traitées dans une « situation room électorale » comme lors des élections locales »



Le NDI informe qu’en ce qui concerne l’éducation civique et électorale des femmes, des jeunes et personnes en situation de handicap, il a apporté un appui financier aux OSC Guédiawaye Hip-Hop (Dakar), Forum du Justiciable (Thiès), Plateformes des Femmes pour la Paix en Casamance (PFPC), Handicap Formation Education (Kaolack) et COSYDEP (Diourbel).



Aussi dans le cadre de la médiation, le NDI indique avoir accompagné quelques organisations de la société civile (COSCE, AfrikaJom Center d’Alioune TINE, AMLD de Mme Ndioro NDIAYE), la Confédération des Syndicats Autonomes (CSA) ainsi que le secteur privé (Babacar NGOM Président du Club des Investisseurs Sénégalais).

Le NDI souligne également qu’au mois de juin 2022, « ce groupe de médiation a rencontré en bilatéral le Ministre de l’Intérieur et les responsables de Yewwi Askan Wi (YAW), Benno Bokk Yaakaar (BBY), et Alternative pour une Assemblée de Rupture (AAR Sénégal). Pour la présidentielle de 2024, le National Democratic Institute (NDI) compte poursuivre l’appui au COSCE dans le cadre de l’éducation civique, de la surveillance et du monitoring du processus électoral. Au préalable, le NDI s’efforcera de créer avec ses partenaires les conditions idéales pour la mise en place d’un cadre permanent de dialogue politique et de réformes électorales pour des élections apaisées et inclusives au Sénégal ».



Pour rappel, le NDI est une organisation américaine à but non lucratif et non partisane qui s’efforce de soutenir et de renforcer les institutions démocratiques et les droits humains dans le monde entier grâce à la participation des citoyens. Il dispose de plus de 50 bureaux dans le monde, il a collaboré dans plus de 150 pays et a supporté plus 250 missions internationales d’observation électorale dans 67 pays.