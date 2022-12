Un cador européen rêve de Zinedine Zidane, l’Argentine en folie pour le retour des champions du Monde

La Juventus espère que Zinedine Zidane prendra les reines de la Vieille Dame, l’Argentine a accueilli ses héros comme il se doit et Manchester City et Liverpool lance un appel au calme avant le choc de demain soir, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.

La Juventus espère Zidane

En Italie, on va évoquer l’avenir de quelqu’un qu’on connait bien : Zinedine Zidane. Le Français fait la couverture de Tuttosport ce matin qui indique que «Zizou attire la Juve. Avec Deschamps de plus en plus proche d’une prolongation de son poste de sélectionneur, en France on relance l’hypothèse Zidane pour le banc des Bianconeri en cas de divorce avec Allegri à la fin de la saison.»

Et il y a de réelles possibilités pour la Vieille Dame d’attirer Zidane. Cela fait aussi la Une d’Il Corriere dello Sport qui rapporte que Zidane est «à la croisée des chemins.» Pour l’ancien numéro 10 de l’équipe de France, ce sera soit le poste de sélectionneur avec les Bleus, soit la Juve. «Si l’hypothèse de l’équipe nationale échoue, il pourrait parier sur Turin», écrit le média.

En France, Le Parisien aussi revient sur l’avenir de Zidane et rapporte que «Zidane attendra le prochain train». «La légende des Bleus devrait encore attendre un peu avant de prendre le banc de l’équipe de France. Pourtant, bientôt deux ans après son départ du Real, l’envie d’entraîner reste vivace.» Reste à savoir ce que décidera le Ballon d’Or 1998…

L’Argentine a fêté ses héros

En Argentine, les Champions du Monde ont fait leur retour au pays et c’était tout simplement un accueil absolument incroyable qui a été réservé à Lionel Messi et sa bande. Ils étaient près de 5 millions de personnes dans les rues de Buenos Aires et comme le résume le quotidien El Hincha, sur sa superbe Une c’était «le plus grand pogo du Monde» ! L’Albiceleste a été reçue en grandes pompes et forcément c’est toute la presse du pays qui rend hommage à ses héros !

Pour El Tribuno, c’était «la fête la plus populaire de l’histoire». Alors que de son côté, La Prensa parle d’un «accueil historique» pour cette équipe qui a remporté la troisième Coupe du Monde de son histoire après 1978 et 1986. Et ce retour héroïque fait même les gros titres au Brésil où le journal Extra parle d’une «fête rêvée» !

La lettre commune de Manchester City et Liverpool

En Angleterre, c’est un coup de gueule qui fait la Une des tabloïds ce matin. Comme on peut le voir sur la Une du Daily Mirror, Manchester City et Liverpool appellent au calme pour le prochain match entre les deux équipes demain soir en League Cup «Mettez fin à cette haine», placarde le quotidien.

«Les deux clubs s’unissent pour envoyer un message aux fans. L’histoire toxique doit cesser maintenant. Le but des deux parties est d’éradiquer le « comportement inacceptable » qui a gâché les récentes rencontres entre les deux clubs» car souvenez-vous, lors du dernier match à Anfield en octobre, les fans de City ont été critiqués par Liverpool pour avoir chanté des chansons faisant référence à la catastrophe de Hillsborough, Pep Guardiola avait affirmé qu’il avait été touché par une pièce jetée depuis les tribunes d’Anfield et que le bus de l’équipe de City avait subi des dommages alors que l’équipe quittait le stade après sa défaite 1-0.

Un appel au calme qui fait également la Une du Daily Star qui rapporte que c’est une «lettre contre la haine». Un beau geste de la part des deux clubs qui on l’espère sera suivi d’effet par les supporters…